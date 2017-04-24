В Омской области стартовали сезонные полевые работы

По данным областного Минсельхозпрода на 24 апреля, аграрии 15 муниципальных районов приступили к боронованию многолетних трав и закрытию влаги.

Сезонные полевые работы проведены на площади более 50 тыс. га.

Хозяйства районов приобрели 11 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 2,5 тыс. тонн больше показателя 2016 года. Регион на 100% обеспечен семенами основных зерновых и зернобобовых культур.

В весенних работах на полях будет задействовано 20,8 тыс. единиц техники, в том числе 7,5 тыс. тракторов, 12,6 тыс. зерновых сеялок, 660 современных широкозахватных посевных комплексов.