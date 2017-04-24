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Елена Малкова
24 Апреля, 2017 16:25
В Омской области стартовали сезонные полевые работы
Омск, 24 Апреля - DIXINEWS.
По данным областного Минсельхозпрода на 24 апреля, аграрии 15 муниципальных районов приступили к боронованию многолетних трав и закрытию влаги.
Сезонные полевые работы проведены на площади более 50 тыс. га.
Хозяйства районов приобрели 11 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 2,5 тыс. тонн больше показателя 2016 года. Регион на 100% обеспечен семенами основных зерновых и зернобобовых культур.
В весенних работах на полях будет задействовано 20,8 тыс. единиц техники, в том числе 7,5 тыс. тракторов, 12,6 тыс. зерновых сеялок, 660 современных широкозахватных посевных комплексов.
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