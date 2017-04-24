Общество

Елена Малкова
24 Апреля, 2017 15:36

В новом терминале нижегородского аэропорта «Стригино» открылся международный сектор

Новый терминал международного аэропорта Стригино.
Источник фото: spectrum-group.ru
Нижний Новгород, 24 Апреля - DIXINEWS.

22 апреля состоялся перевод международных рейсов в новый терминал нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»), сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первыми пассажирами, которых встретил новый терминал, стали туристы, вернувшиеся из Турции. Теперь все международные рейсы будут обслуживаться в новом терминале, старый выведут из эксплуатации.

Во вновь открывшемся терминале есть 37 кабин паспортного контроля, пропускная способность пункта пропуска в настоящее время составляет 740 пассажиров в час в двух направлениях, что в два раза превышает возможности прежнего комплекса. Пункт пропуска оснащен современными системами контроля документов и проверки багажа пассажиров, а также системой оформления домашних животных.

- Имеющаяся конфигурация пункта пропуска позволит на время проведения чемпионата мира увеличить его пропускную способность еще на треть - до 1000 пассажиров в час, - подчеркивает исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
На автодорогах Красноярского края обновится разметка
«Стрелка» сэкономила 1,5 млрд рублей пассажирам Подмосковья
Обстановка в Омской области по паводку остаётся стабильной

Инфракрасная сауна и массаж для лошадей
Взбешенная клиентка парикмахерской в Сызрани устроила дебош
Во Владивостоке произошла перестрелка около ночного клуба
В Екатеринбурге городское кладбище захватили рейдеры
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Омской области стартовали сезонные полевые работы
Нижний Новгород, 24 Апреля, 15:36.
В новом терминале нижегородского аэропорта «Стригино» открылся международный сектор
Казань, 24 Апреля, 12:16.
Общественная палата РФ представит план развития волонтерского движения в России
Москва, 24 Апреля, 11:49.
В Госдуме возрождается межфракционная рабочая группа «Байкал»
Красноярск, 24 Апреля, 09:20.
На автодорогах Красноярского края обновится разметка
Москва, 23 Апреля, 11:14.
«Стрелка» сэкономила 1,5 млрд рублей пассажирам Подмосковья
Москва, 22 Апреля, 22:43.
К 2023 году в Москве будет создан музейный городок
Екатеринбург, 22 Апреля, 20:24.
Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на Дельфийских играх России
Санкт-Петербург, 21 Апреля, 17:56.
Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 25%
Владивосток, 21 Апреля, 12:44.
Каждый день поступает тысяча заявлений на «дальневосточный гектар»
Владивосток, 21 Апреля, 12:34.
Комплексные планы развития дальневосточных регионов презентуют на Восточном экономическом форуме
Омск, 21 Апреля, 07:41.
Обстановка в Омской области по паводку остаётся стабильной
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия