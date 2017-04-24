В новом терминале нижегородского аэропорта «Стригино» открылся международный сектор

22 апреля состоялся перевод международных рейсов в новый терминал нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»), сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первыми пассажирами, которых встретил новый терминал, стали туристы, вернувшиеся из Турции. Теперь все международные рейсы будут обслуживаться в новом терминале, старый выведут из эксплуатации.

Во вновь открывшемся терминале есть 37 кабин паспортного контроля, пропускная способность пункта пропуска в настоящее время составляет 740 пассажиров в час в двух направлениях, что в два раза превышает возможности прежнего комплекса. Пункт пропуска оснащен современными системами контроля документов и проверки багажа пассажиров, а также системой оформления домашних животных.

- Имеющаяся конфигурация пункта пропуска позволит на время проведения чемпионата мира увеличить его пропускную способность еще на треть - до 1000 пассажиров в час, - подчеркивает исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.