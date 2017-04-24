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Никита Белов
24 Апреля, 2017 12:16

Общественная палата РФ представит план развития волонтерского движения в России

Волонтерское движение.
Источник фото: oprf.ru
Казань, 24 Апреля - DIXINEWS.

25 апреля в Казани в рамках форума активных граждан «Сообщество» состоится презентация Плана мероприятий по развитию волонтерского движения, разработанного во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина от 5 декабря 2016 года.

План презентуют сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров, член ОП РФ нового состава Артем Метелев и председатель Комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию Сергей Щетинин.

Разработать план Владимир Путин поручил по итогам своего Послания Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года. «Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован», - отметил тогда Президент.

На протяжении нескольких месяцев рабочая группа, состоящая из членов Общественной палаты РФ, экспертов Агентства стратегических инициатив и привлеченных волонтерских организаций, работала над анализом барьеров, препятствующих осуществлению волонтерской деятельности, и поиском необходимых решений, направленных на создание благоприятных условий для работы волонтерских организаций.

В 63 субъектах Российской Федерации Ассоциация волонтерских центров совместно с Роспатриотцентром провели общественные слушания по обсуждению предложений, касающихся совершенствования законодательства и необходимых мер поддержки волонтерского движения, в которых приняли участие почти 2 000 человек.

В результате экспертным сообществом был разработан План развития волонтерского движения, включающий системные мероприятия по развитию волонтерского (добровольческого) движения, а также меры по поддержке деятельности волонтеров (добровольцев) в отдельных сферах.

В частности, планируется приравнять в российском законодательстве термины «доброволец» и «волонтер», совершенствовать порядок налогообложения организаторов добровольческой деятельности, наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по регулированию волонтерской деятельности в установленной сфере ведения, распространять лучшие добровольческие практики, разработать программы подготовки в сфере организации волонтерства для должностных лиц и сотрудников органов власти, проводить оценку вклада добровольцев в социально-экономическое развитие территорий, подготовить предложения по нематериальному поощрению граждан, разработать методические рекомендации по взаимодействию с волонтерами в различных отраслях и многое другое. План содержит конкретные меры, направленные на развитие волонтерского движения в здравоохранении, культуре, экологии и охране природных ресурсов, образовании и социальной защите населения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поиске людей.

Реализация плана обеспечит рост поддержки в обществе волонтерской деятельности, повысит доверие граждан к НКО, сформирует условия для эффективного использования потенциала благотворительной и волонтерской деятельности, в том числе при реализации социальных программ государства и бизнеса.

В рамках презентации плана мероприятий состоится презентация эффективных добровольческих практик Приволжского федерального округа. Форум активных граждан «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

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