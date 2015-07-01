В Госдуме возрождается межфракционная рабочая группа «Байкал»

Межфракционная депутатская рабочая группа «Байкал» (МДРГ «Байкал») работала в VI созыве Государственной думы РФ с 2012 года, объединяя депутатов всех фракций от Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия.

Основная цель воссоздаваемой в обновленном составе МДРГ «Байкал» остается прежней – совершенствование правовой базы, касающейся социально-экономического развития Байкальского региона, охраны озера Байкал, улучшения качества жизни жителей Байкальского региона, обеспечения роста инвестиций и бюджетного финансирования.

21 апреля в Государственной Думе РФ состоялось организационное собрание, на котором депутатами от Байкальского региона было принято решение о воссоздании Межфракционной депутатской рабочей группы «Байкал». Руководителем объединения предложено стать депутату Государственной Думы от Иркутской области Сергею Тену.

Говоря об основных задачах рабочей группы, Сергей Тен отметил, что она в широком смысле должна стать площадкой для обсуждения и выработки единой позиции Госдумы по всему кругу вопросов, затрагивающих интересы Байкальского региона. «В 2017 году заканчивается действие ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года". Ее финансирование в связи с кризисом болезненно урезано, кроме того, основное внимание в программе изначально было обращено развитию Дальнего Востока. Фактически сегодня Байкальский регион остался вне федеральных стратегий развития, и нужно думать, что делать с этой ситуацией», – заявил Сергей Тен.

Еще одной острейшей проблемой всех трех субъектов названа демографическая ситуация.

«Главное – мы должны остановить отток молодежи из региона, создать условия для того, чтобы в первую очередь молодежь связывала свое будущее со своей малой Родиной, оставалась здесь жить, создавать семьи. Нужен комплексный подход к развитию системы высшего образования Байкальского региона, к внятной молодежной политике. Ни один из вузов Байкальского региона не имеет статуса опорного. И эта ситуация тоже требует нашего пристального внимания и поддержки», – подчеркнул Сергей Тен.

Участники собрания сошлись во мнении, что первоочередной прикладной задачей рабочей группы является поручение Президента РФ об утверждении приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал. Паспортом Проекта определен срок внесения изменений в нормативно-правовые акты 2017–2018 гг.

«Сроки жесткие, но реальные. Для их выполнения требуется согласованная работа Правительства РФ, Государственной Думы РФ, исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Возрождение рабочей группы «Байкал» позволит повысить эффективность этой работы», – уверен депутат.

Существенную озабоченность участников депутатского объединения вызывают планы Монголии по строительству ГЭС в бассейне реки Селенги.

«По мнению учёных СО РАН, более 65% прогнозируемых последствий строительства ГЭС могут быть отнесены к разряду негативных для экосистемы Байкала. Поэтому, мы должны взять этот процесс под свой контроль. Необходим постоянный мониторинг ситуации, участие в слушаниях. Они не должны стать мероприятием "для галочки"», – отметил Сергей Тен.

Несмотря на то, что решения межфракционной рабочей группы носят рекомендательный характер, участники собрания согласились с необходимостью использовать все возможности для привлечения федерального финансирования в социальные проекты, инфраструктуру, образование, здравоохранение Байкальского региона.

«Мы должны создать условия, которые позволят удержать молодежь, бизнес, наиболее активных людей, от которых зависит будущее региона. Нужно вернуть Байкальский регион в федеральную повестку», – резюмировал Сергей Тен.