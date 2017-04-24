На автодорогах Красноярского края обновится разметка

На автомобильных дорогах региона стартовали работы по нанесению дорожной разметки, сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

В настоящее время подрядная организация работает на подъездах к краевому центру: автодорогах Красноярск – аэропорт "Емельяново", Красноярск – Элита, Красноярск – Кузнецово – Зыково, Красноярск – Железногорск, Березовка – Маганск и др.

В этом году горизонтальную дорожную разметку обновят на 4850 километрах региональной сети автодорог. С помощью специальной краски новая разметка появится на дорогах протяженностью 4792 километра, 58 км разметят с помощью термопластика.

Дорожную разметку нанесут на 454 пешеходных переходах. А на участках дорог с высокой интенсивностью движения переходы для пешеходов будут выполнены с использованием пластичного материала. Также появятся желто-белые пешеходные переходы с надписями "Переходишь? Убедись в безопасности!".

На аварийно-опасных участках автодорог появятся предупреждающие и запрещающие дорожные знаки с дублированием их на проезжей части.

Для повышения видимости разметки ночью на осевой и краевой линиях автодорог "Подъезд к аэропорту "Емельяново", Красноярск – Железногорск, Красноярск – Енисейск, Красноярск – Солонцы будет продолжена установка световозвращателей по типу "кошачий глаз". В этом году их станет на 3500 больше.

Шумовибрационные полосы появятся на 22 участках краевых автодорог.