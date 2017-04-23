ООО «Департамент аудита» защитит вас от неприятностей с налоговой службой

Евгений Ашихмин - руководитель ООО «Департамент аудита», прокомментировал созданный французскими архитекторами корабль-тюрьму для неплательщиков налогов.

Такое изобретение было спроектировано по мотивам «воздушной темницы», в которой удерживался пленник Тирион Ланнистер в «Игре престолов».

Группа парижских архитекторов спроектировала тюремный корабль, в котором могут содержаться одновременно до 3300 заключённых. Все они замешаны офшорных махинациях 2015-го года панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Каждый такой «парус» с заключёнными будет иметь длину около 350 метров, высоту - 100 метров. Каждая из тюремных ячеек площадью девять метров квадратных.

«Интересный новаторский проект. Он, конечно, очень фантастичен, но подобные решения вызваны необходимостью как-то изменить ситуацию с массовым уводом коммерческих средств в офшоры. Многим предприятиям кажется, что это хорошее решение, но на самом деле все не так. Правильное, надёжно и чёткое оформление всех бухгалтерских и юридических документов, позволяет сохранить огромное количество средств и уйти от необходимости теневых решений. Работа фирмы «Департамент аудита» позволяет бизнесменам не только обезопасить своё дело от уплаты штрафов, но и сэкономить на оптимизации налогов», - директор компании «Департамент аудита» Евгений Ашихмин.