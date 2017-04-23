«Стрелка» сэкономила 1,5 млрд рублей пассажирам Подмосковья

Жители Подмосковья за два года сэкономили около 1,5 млрд руб. на проезде в общественном транспорте, в котором проходит проект «Стрелка».

Эта экономия заключается в программе лояльности и скидок – она действует при оплате проезда по карте «Стрелка».

По этой карте стоимость проезда на маршрутках составляет 31,65 руб. Чем большее количество поездок гражданин оплачивает «Стрелкой», тем дешевле ему становится эта услуга. К примеру, начиная с 11-ой поездки, стоимость услуги снижается на 7%, а с 21-ой - уже на 14% и так до 35%.

Пополнять «Стрелку» можно через мобильное приложение, в устройствах самообслуживания, в салонах связи, через терминалы QIWI, Европлат и Киберплат. Всего установлено около 40,5 тыс. точек для пополнения карты и более 2000 пунктов продаж.