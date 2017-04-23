К 2023 году в Москве будет создан музейный городок

Как сообщает Национальная служба новостей, музейный квартал протянется по улице Волхонка от станции метро «Кропоткинская» до Боровицкой площади.

Малый Знаменский и Колымажный переулки сделают пешеходным пространством и замостят гранитом. Также сократится проезжая часть Волхонки.

На территории городка установят велопарковки, станцию велопроката, информационные стели, а также скульптуры из собраний мировых музеев и частных коллекций. Завершение работ по благоустройству намечено на 2023 год.