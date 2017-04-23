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Алексей Мирный
22 Апреля, 2017 22:43
К 2023 году в Москве будет создан музейный городок
Москва, 22 Апреля - DIXINEWS.
Как сообщает Национальная служба новостей, музейный квартал протянется по улице Волхонка от станции метро «Кропоткинская» до Боровицкой площади.
Малый Знаменский и Колымажный переулки сделают пешеходным пространством и замостят гранитом. Также сократится проезжая часть Волхонки.
На территории городка установят велопарковки, станцию велопроката, информационные стели, а также скульптуры из собраний мировых музеев и частных коллекций. Завершение работ по благоустройству намечено на 2023 год.
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