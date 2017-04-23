Культура

Алексей Мирный
22 Апреля, 2017 22:43

К 2023 году в Москве будет создан музейный городок

Боровицкая площадь в Москве.
Источник фото: meduza.io
Москва, 22 Апреля - DIXINEWS.

Как сообщает Национальная служба новостей, музейный квартал протянется по улице Волхонка от станции метро «Кропоткинская» до Боровицкой площади.

Малый Знаменский и Колымажный переулки сделают пешеходным пространством и замостят гранитом. Также сократится проезжая часть Волхонки.

На территории городка установят велопарковки, станцию велопроката, информационные стели, а также скульптуры из собраний мировых музеев и частных коллекций. Завершение работ по благоустройству намечено на 2023 год.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на Дельфийских играх России
В Свердловской области стартовали Дельфийские игры
В Казани состоится VII Международный конкурс чтецов имени Г.Тукая

За сутки украинские военные обстреляли Донбасс 40 раз
Под завалами шахты в Челябинской области находится рабочий
11 человек ранены в ДТП с маршруткой и автобусом в Астрахани
Ураган обесточил Южную Осетию
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На автодорогах Красноярского края обновится разметка
Москва, 23 Апреля, 11:14.
«Стрелка» сэкономила 1,5 млрд рублей пассажирам Подмосковья
Москва, 22 Апреля, 22:43.
К 2023 году в Москве будет создан музейный городок
Екатеринбург, 22 Апреля, 20:24.
Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на Дельфийских играх России
Санкт-Петербург, 21 Апреля, 17:56.
Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 25%
Владивосток, 21 Апреля, 12:44.
Каждый день поступает тысяча заявлений на «дальневосточный гектар»
Владивосток, 21 Апреля, 12:34.
Комплексные планы развития дальневосточных регионов презентуют на Восточном экономическом форуме
Омск, 21 Апреля, 07:41.
Обстановка в Омской области по паводку остаётся стабильной
Хабаровский край, 20 Апреля, 16:57.
Для Комсомольска-на-Амуре разработали архитектурно-градостроительную концепцию
Владивосток, 20 Апреля, 12:58.
Дальний Восток получит 3,5 млрд рублей на развитие культуры и туризма
Владивосток, 20 Апреля, 12:43.
Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока создан в ДВФУ
Владивосток, 20 Апреля, 12:32.
Правительство рассматривает законопроект о едином налоге для резидентов Свободного порта Владивосток
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия