Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на Дельфийских играх России

Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на XVI молодежных Дельфийских играх России, первое место в общекомандном зачете заняла Москва, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

22 апреля состоялась торжественная церемония закрытия XVI молодежных Дельфийских игр России, XII молодежных Дельфийских игр стран-участников СНГ и первого Молодежного Евразийского Дельфийского фестиваля.

Стоит отметить, что в шестерку лидеров вошли Новосибирская область, Самарская область, Тульская область и Пермский край.

Дельфийские игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В культурном проекте приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и восьми стран СНГ. В организации игр было задействовано 485 волонтеров.