|
Елена Малкова
22 Апреля, 2017 20:24
Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на Дельфийских играх России
Екатеринбург, 22 Апреля - DIXINEWS.
Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на XVI молодежных Дельфийских играх России, первое место в общекомандном зачете заняла Москва, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
22 апреля состоялась торжественная церемония закрытия XVI молодежных Дельфийских игр России, XII молодежных Дельфийских игр стран-участников СНГ и первого Молодежного Евразийского Дельфийского фестиваля.
Стоит отметить, что в шестерку лидеров вошли Новосибирская область, Самарская область, Тульская область и Пермский край.
Дельфийские игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В культурном проекте приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и восьми стран СНГ. В организации игр было задействовано 485 волонтеров.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия