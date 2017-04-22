Культура

Елена Малкова
22 Апреля, 2017 20:24

Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на Дельфийских играх России

Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 22 Апреля - DIXINEWS.

Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на XVI молодежных Дельфийских играх России, первое место в общекомандном зачете заняла Москва, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

22 апреля состоялась торжественная церемония закрытия XVI молодежных Дельфийских игр России, XII молодежных Дельфийских игр стран-участников СНГ и первого Молодежного Евразийского Дельфийского фестиваля.

Стоит отметить, что в шестерку лидеров вошли Новосибирская область, Самарская область, Тульская область и Пермский край.

Дельфийские игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В культурном проекте приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и восьми стран СНГ. В организации игр было задействовано 485 волонтеров.

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