Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 25%

Аэропорт Пулково в январе-марте текущего года обслужил 2 899 040 человек, таким образом превысив на 25,3% показатель за аналогичный период прошлого года.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в первом квартале года увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2 054 446 человек.

Пассажиропоток на международных рейсах в январе-марте 2017 года составил 844 594 человека, что на 32,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наиболее популярными направлениями внутри страны по объёму пассажиропотока в первом квартале 2017 года стали Москва, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Архангельск. Что касается зарубежных направлений, то наиболее востребованными стали Минск, Амстердам, Париж, Франкфурт-на-Майне и Дубай.

В марте аэропорт Петербурга перешёл на летнее расписание. Среди запланированных к открытию новых направлений летнего сезона - Катания (Италия), Кавала (Греция), Таллин (Эстония), Паланга (Литва), Берген (Норвегия) и другие.

По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга на базе Пулково реализуется стратегический инвестиционный проект создания международного авиационного узла на основе государственно-частного партнёрства.

По итогам 2016 года аэропорт Пулково завоевал несколько престижных международных и российских наград. Аэропорт получил премию «Воздушные Ворота России» как лучший инновационный проект, а также как лучший среди крупнейших аэропортов страны, по итогам голосования пассажиров.

Международный совет аэропортов (Airports Council International) признал воздушную гавань Петербурга лучшим аэропортом в Европе по качеству обслуживания пассажиров в сегменте 5-15 млн пассажиров в год. В I квартале этого года Пулково завоевал премию «Воздушные Ворота России» как лучший аэропорт страны с пассажиропотоком свыше 10 млн человек в год.