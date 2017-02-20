Каждый день поступает тысяча заявлений на «дальневосточный гектар»

Количество потенциальных получателей «дальневосточного гектара» оценивается в 8 млн человек, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Такой прогноз озвучил на экспертном круглом столе заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Мы сделали прогноз потенциального количества получателей «дальневосточного гектара». 6% граждан России однозначно сказали, что готовы взять участки на Дальнем Востоке. Таким образом, количество потенциальных получателей «гектаров» будет в районе 7-8 млн человек. Программа «дальневосточный гектар» - это национальный проект, в котором может поучаствовать каждый гражданин Российской Федерации. А это 146 млн человек. Проект рассчитан до 2035 года и в нем примут участие несколько поколений граждан России», – прокомментировал замглавы Минвостокразвития России.

Как отметил замруководителя Росреестра Андрей Приданкин, в день приходит порядка тысячи заявлений от граждан на получение земельных участков на Дальнем Востоке. «Если оценивать тренд, он идет только вверх», – подчеркнул представитель Росреестра.

Как заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Мы видим большой интерес россиян к этому проекту. Понятно, что этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение «дальневосточного гектара» постепенно. Все-таки получение земли – ответственный шаг. Нужно понимать цели и задачи – для чего берется участок, проанализировать затраты, посмотреть, какими мерами поддержки можно воспользоваться при освоении своего «дальневосточного гектара».

По словам Сергея Качаева, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит социологические замеры, чтобы точнее определить характеристики получателя «дальневосточного гектара». «Мы работаем над целым комплексом мер поддержки для получателей «дальневосточного гектара», которые призваны стимулировать спрос», – добавил он.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. По последним данным за весь период программы от граждан России поступило свыше 84 тысяч заявок.