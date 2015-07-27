Комплексные планы развития дальневосточных регионов презентуют на Восточном экономическом форуме

Презентацию комплексных планов развития регионов Дальнего Востока и «дальневосточных разделов» госпрограмм проведут на Восточном экономическом форуме.

Об этом сообщил на первом заседании рабочей группы по приоритизации госпрограмм на цели опережающего развития Дальнего Востока заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

По его словам, к третьему ВЭФ, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября, региональные комплексные планы развития будут сформированы и утверждены окончательно. Под презентацию госпрограмм и комплексных планов запланированы две тематические сессии. Планируется, что отраслевые министерства представят участникам форума «дальневосточные» разделы, которые были сформированы с учетом опережающего развития Дальнего Востока.

«Мы хотим, в том числе, обсудить и объем выделяемых средств на дальневосточные регионы. Сейчас по 27 программам, где должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, до 2020 года запланировано 642 млрд рублей. Этого явно недостаточно», – прокомментировал Артур Ниязметов.

По информации пресс-службы Минвостокразвития отдельная сессия Восточного экономического форума будет посвящена разработке «дальневосточных разделов» в планах развития и инвестиционных программах госкомпаний. Речь идет о таких компаниях как ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «НК «Роснефть» и т.д.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Территориальные проблемы должны решаться за счет отраслевых госпрограмм, - подчеркнул Александр Галушка. - Комплексный план - это и есть увязка всего этого. Нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития региона сводит воедино эти мероприятия, которые требуют федеральной поддержки и стыкует это с тем, что необходимо региону».

«Дальневосточные разделы» госпрограмм, госкомпаний и комплексные планы развития дальневосточных регионов станут важнейшей частью государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.