Общество

Елена Малкова
21 Апреля, 2017 07:41

Обстановка в Омской области по паводку остаётся стабильной

Заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению возможных последствий весеннего половодья на территории Омской области.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 21 Апреля - DIXINEWS.

В Омской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению возможных последствий весеннего половодья на территории региона в 2017 году.

Заседание провёл заместитель Председателя Правительства Омской области Игорь Бондарев.

«Обстановка в Омской области по паводку стабильная и контролируемая. Есть некоторые сложности. За прошедшие сутки оказались подтопленными придомовые территории, дворовые участки сельских поселений ряда муниципальных районов: Одесского, Полтавского, Исилькульского, Шерабакульского, Большереченского районов, - сообщил начальник Главного управления региональной безопасности региона Геннадий Привалов.

По его словам, сейчас проводятся мероприятия по откачиванию воды, пропуску талых вод. В работе задействованы перекачивающие насосные станции (ПНС), которые работают в населённых пунктах Юнино Исилькульского района, Екатеринославка Шербакульского района, Черноморка Полтавского района, Одесское Одесского района.

В ряде районов наблюдаются подтопление и частичное разрушение дорожного полотна. Представители Минстроя проводят восстановительные мероприятия. Также осуществляется ежедневный контроль за аварийно-восстановительными работами по обустройству водоотводного сооружения в Мангутском сельском поселеним Называевского района.

По информации пресс-службы регионального правительства, по итогам заседания главам муниципалитетов поручено в постоянном режиме проводить мониторинг паводковой обстановки на своих территориях. Особого внимания требуют населённые пункты, которые традиционно оказываются в зоне подтопления. Главы районов должны организовать мероприятия по бесперебойному жизнеобеспечению местного населения, создать необходимые запасы необходимых ресурсов.

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