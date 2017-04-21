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Елена Малкова
21 Апреля, 2017 07:41
Обстановка в Омской области по паводку остаётся стабильной
Омск, 21 Апреля - DIXINEWS.
В Омской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению возможных последствий весеннего половодья на территории региона в 2017 году.
Заседание провёл заместитель Председателя Правительства Омской области Игорь Бондарев.
«Обстановка в Омской области по паводку стабильная и контролируемая. Есть некоторые сложности. За прошедшие сутки оказались подтопленными придомовые территории, дворовые участки сельских поселений ряда муниципальных районов: Одесского, Полтавского, Исилькульского, Шерабакульского, Большереченского районов, - сообщил начальник Главного управления региональной безопасности региона Геннадий Привалов.
По его словам, сейчас проводятся мероприятия по откачиванию воды, пропуску талых вод. В работе задействованы перекачивающие насосные станции (ПНС), которые работают в населённых пунктах Юнино Исилькульского района, Екатеринославка Шербакульского района, Черноморка Полтавского района, Одесское Одесского района.
В ряде районов наблюдаются подтопление и частичное разрушение дорожного полотна. Представители Минстроя проводят восстановительные мероприятия. Также осуществляется ежедневный контроль за аварийно-восстановительными работами по обустройству водоотводного сооружения в Мангутском сельском поселеним Называевского района.
По информации пресс-службы регионального правительства, по итогам заседания главам муниципалитетов поручено в постоянном режиме проводить мониторинг паводковой обстановки на своих территориях. Особого внимания требуют населённые пункты, которые традиционно оказываются в зоне подтопления. Главы районов должны организовать мероприятия по бесперебойному жизнеобеспечению местного населения, создать необходимые запасы необходимых ресурсов.
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