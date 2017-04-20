Для Комсомольска-на-Амуре разработали архитектурно-градостроительную концепцию

В рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития в Комсомольске-на-Амуре разработали архитектурно-градостроительную концепцию общественного центра города.

По словам главного архитектора города Игоря Курносова, в городской администрации взялись за подготовку документа, как только был подписан комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре.

Главной задачей является создание комфортной среды проживания горожан, повышения качества жизни, развитие промышленного потенциала и модернизация инженерной инфраструктуры, отметили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Это глобальный документ для Комсомольска-на-Амуре. Город много ждет от его реализации, – отметил Игорь Курносов. - Мы принимали участие в разработке комплексного плана и те предложения, которые были от города, от населения, они вошли в документ».

Как рассказал главный архитектор, за основу был взят генеральный план застройки города 1989 года. Согласно разработанной архитектурно-градостроительной концепции ключевым объектом станет городская набережная. Ее реконструкция началась в прошлом году: были проведены работы по благоустройству, установлены лавочки, сцена, оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, разбиты клумбы.

«У нас раньше в зимний период на набережной практически никого не было, -сообщил мэр города Андрей Климов. - В этом году набережная – точка притяжения: зимой открыли каток, сейчас гуляют горожане и гости города, катаются велосипедисты».

Реконструкция набережной в этом году будет продолжена, здесь разместятся объекты туристского кластера, гостиницы, фудкорты. Затем начнутся работы по модернизации причальной стенки. Для того чтобы форсировать работы и использовать средства бюджета Хабаровского края, землю в районе набережной передали в краевую собственность.

Напомним, год назад, 18 апреля 2016 года, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение №704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». Документ был разработан по поручению Президента страны Владимира Путина. Долгосрочный план предусматривает решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, повышения качества жизни комсомольчан, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.