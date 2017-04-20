Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока создан в ДВФУ

Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока будет создан на базе Школы экономики и менеджмента ДВФУ, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Соответствующее соглашение подписали Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) и Дальневосточный федеральный университет.

Задачи специализированного центра включают: содействие демографическому развитию ДФО; информирование общественности о вопросах демографии; разработка и внедрение в ДФО передовых технологий и практик в сфере демографии; проведение совместных исследований и осуществление разработок в сфере демографии и миграции.

По мнению генерального директора АРЧК ДВ Валентина Тимакова, создание центра позволит решить ряд задач по улучшению демографической ситуации макрорегиона.

«Создание такого центра чрезвычайно актуально в сегодняшних условиях с учетом поставленных Правительством Российской Федерации и Минвостокразвития России задач по формированию единой демографической политики регионов Дальнего Востока и повышению качества региональных управленческих команд. В рамках работы центра предполагается не только выработка дорожных карт для каждого субъекта, но и обучение государственных и муниципальных служащих органов власти регионов Дальнего Востока, управленческих команд в сфере демографии, миграционной политики и человеческого капитала. Рассчитываем на плодотворное и эффективное сотрудничество с ДВФУ», - подчеркнул он.

И.о. ректора ДВФУ Никита Анисимов отметил: «Не секрет, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке требует принятия очень серьезных мер, и здесь, когда встает задача значительного увеличения количества людей, проживающих на тех или иных территориях, нужно объединение усилий, партнерство – стандартными линейными мерами мы не сможем достигнуть результата в краткосрочной перспективе».

Также и.о. ректора добавил, что данное соглашение фиксирует взаимодействие и коммуникации между АРЧК ДВ и ДВФУ, которые уже ведутся сейчас на постоянной основе. Так, вуз совместно с Агентством составляет прогноз потребности экономики в кадрах на период завершения обучения студентов или аспирантов и соответственно корректирует контрольные цифры приема в вуз.

Первые задачи Исследовательского центра по вопросам демографического развития Дальнего Востока включают: участие в разработке первого муниципального стандарта демографического развития на примере г. Свободный Амурской области; участие в организации Всероссийской конференции Демографическое развитие Дальнего Востока в Благовещенске 28-30 мая, а также проведение исследований по изучению вахтового способа работы на Дальнем Востоке, по определению миграционного потенциала староверов для возвращения на Дальний Восток.