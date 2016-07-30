Правительство рассматривает законопроект о едином налоге для резидентов Свободного порта Владивосток

Законопроект о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, разработанный Минвостокразвития России, обсуждается в рамках правительственных процедур.

Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

«Минвостокразвития России продолжает работу над законом о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток. Тот инструмент, который мы разрабатываем, сейчас обсуждается в рамках правительственных процедур. Надеюсь, в ближайшее время мы принесем его на площадку Государственной Думы и он станет одним из предметов подробного рассмотрения депутатами», - добавил Павел Волков.

По словам замглавы Минвостокразвития России, принятие единого налога – еще одна мера для повышения инвестиционной привлекательности территорий востока России.

«Дальний Восток развернут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ближайшие страны являются конкурентами по международной торговле. В них есть территории аналогичные свободным экономическим зонам, дальневосточным ТОРам и Свободному порту Владивосток. Для инвестора льготы, которые предоставляются в рамках ТОР и Свободного порта, конкурентоспособны и привлекательны. Однако Дальний Восток отстает по инфраструктурной обеспеченности по сравнению с Сингапуром, Южной Кореей или Китаем. Поэтому уже существующих льгот недостаточно для окончательного принятия инвестором положительного решения», - уточнил он.

По информации пресс-службы Минвостокразвития, предполагается, что будут внесены изменения в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации в связи с введением системы налогообложения для резидентов Свободного порта Владивосток.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, работа над концепцией единого налога возникла из потребностей бизнеса и велась совместно с экспертным и предпринимательским сообществом при активном участии региональных и муниципальных властей.

«Развитие Дальнего Востока требует нестандартных шагов. В этой связи необходимо отказаться от традиционных единообразных подходов к регулированию экономических отношений, в том числе это касается налогообложения», - подчеркнул глава ведомства.

Специальный налоговый режим - единый налог для резидентов Свободного порта Владивосток - является новым налогом, заменяющим два основных корпоративных налога - налог на прибыль и налог на имущество. Законопроектом предусмотрено введение нового налога для инвесторов, осуществляющих крупные инвестиционные проекты в приоритетных высокотехнологичных отраслях экономики Дальнего Востока. Предполагается, что минимальный объем капитальных вложений в соответствии с представленным бизнес-планом должен составлять не менее 500 млн руб., которые должны быть осуществлены в течение 10 лет с момента начала применения режима единого налога. Также предусмотрено, что доля продукции, поставляемая плательщиком на экспорт, должна составлять не менее 50%, а доля доходов от основного вида деятельности в рамках проекта должна быть не менее 70%.