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Елена Малкова
20 Апреля, 2017 08:33
В Свердловской области стартовали Дельфийские игры
Екатеринбург, 20 Апреля - DIXINEWS.
В Свердловской области впервые в истории проходят XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры стран-участников СНГ и первый Молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль.
Открытие Дельфийских игр в Свердловской области состоялось 10 апреля.
В торжественной церемонии открытия культурного проекта «Дельфийские игры» принял участие врио губернатора Евгений Куйвашев.
«Мы приветствуем наших гостей из стран Содружества Независимых Государств. Пусть стремление к искусству объединяет нас. Как принимающая сторона, мы болеем за каждого конкурсанта и желаем успеха каждому из вас», - сказал Евгений Куйвашев.
Свердловскую область на Дельфийских играх в этом году представляют более 340 юных артистов из Екатеринбурга, Ревды, Асбеста, Невьянска, Лесного, Заречного и других городов региона.
Глава региона отметил, что поддержка творческой молодежи является приоритетным направлением государственной политики, весомым вкладом в будущее страны, непременным условием дальнейшего развития и процветания России.
Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин, подчеркнул, что в этом году в играх будут принимать участие 2318 человек, представители восьми стран СНГ.
Стоит отметить, что организаторы сделали все необходимое, чтобы церемония открытия Дельфийских игр, как и сами соревнования, стала ярким и запоминающимся событием. Кульминацией торжественного открытия игр стало зажжение Дельфийского огня. Правом выполнить столь почетную миссию был удостоен олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.
Во время торжественного открытия игр состоялись парад стран и регионов-участников, шоу барабанов и масштабное шествие флагов. Зрители лицезрели выступления победителей дельфийских игр прошлых лет и лучших творческих коллективов Среднего Урала.
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