В Перми дорожает аренда однокомнатных квартир

За полгода стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми поднялась на 600 рублей, а трёхкомнатной снизилась на 800 рублей, к такому выводу пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

В N1.RU выяснили, сколько будет стоить помесячная аренда квартир в Перми.

Снять однокомнатную квартиру в среднем можно сейчас за столько же, сколько она и стоила год назад — за 11900 рублей, однако полгода назад средняя цена была на 600 рублей ниже.

Стоимость двухкомнатных квартир почти не изменилась — аренда такой квартиры обойдется чуть больше 15000 рублей. Цены на «трёшки» при этом пошли вниз. В среднем цена в этом сегменте опустилась на 4%, но в Мотовилихинском и Дзержинском районах эти объекты стали стоить на 10% и 8% меньше соответственно. В среднем аренда «трёшки» будет ежемесячно обходиться в 18500 рублей.

Самые дешевые квартиры разной площади можно сейчас найти в Орджоникидзевском районе города, а самые дорогие - в Ленинском.

«Более динамичное снижение цен на «трёшки», доля которых в общем объеме сдаваемых квартир всегда меньше всех остальных, может быть связана со снижением спроса на подобные квартиры в данный момент» — предполагает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.