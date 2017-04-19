Общество

Алексей Мирный
19 Апреля, 2017 20:23

В Москве благоустроят 43 входа в станции метро

Вход на станцию "Ломоносовский проспект".
Источник фото: izvestia.ru
Москва, 19 Апреля - DIXINEWS.

В текущем году на входах из подземки метро обновят фасады и отделку, смонтируют архитектурно-художественное освещение и приведут в порядок инженерные сети.

Параллельно с программой благоустройства «Моя улица», на этот год запланировано обновление внешнего вида 43 станций подземки.

Работы проведут на фасадах 32 зданий, входных группах и в подземных пешеходных переходах. На лестницах смонтируют системы обогрева, потолки, полы и стены облицуют природным камнем, в подземных переходах отремонтируют освещение. Помимо этого, приведут в порядок инженерные сети и кровли зданий.

Большинство станций из списка - это памятники архитектуры. Входы в метро приспособят под современное использование, а ценные архитектурные элементы на время работ будут законсервированы.

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