Экономика

Елена Малкова
19 Апреля, 2017 11:22

Работодатели Дальнего Востока представят свои вакансии на ярмарках

Ярмарка вакансий.
Источник фото: kherson.pro
Россия, Москва, 19 Апреля - DIXINEWS.

Ярмарки вакансий пройдут в восьми городах Дальнего Востока. С апреля по июль 2017 года встречи соискателей и работодателей пройдут в Магадане, Анадыре, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске.

Первая ярмарка состоится уже 20 апреля. Мероприятие пройдет в Биробиджане, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Организатор мероприятий - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Как сообщил генеральный директор Агентства Валентин Тимаков, вниманию соискателей представят вакансии для специалистов различных уровней квалификации на предприятиях строительной, лесозаготовительной, судостроительной, транспортно-логистической отраслей, химического, нефтеперерабатывающего, энергетического, металлургического, агропромышленного комплексов и других сфер производства.

«Ярмарка вакансий — хорошо зарекомендовавший себя формат. Соискатели имеют возможность предложить свою кандидатуру сразу нескольким компаниям и выбрать оптимальное предложение работы. Для работодателей участие в ярмарках — это возможность оценить качество трудового потенциала региона, а также серьезная экономия ресурсов на поиске и подборе персонала», — сообщил Валентин Тимаков.

Проект ориентирован на содействие трудоустройству дальневосточников, а также информирование жителей региона о перспективах профессиональной и карьерной самореализации. По оценкам специалистов, в перспективе до 2021 года на Дальнем Востоке будет создано 80 тысяч новых рабочих мест, из них более половины – в ТОРах и СПВ.

Напомним, впервые ярмарки вакансий АРЧК ДВ провело в 2016 году. В них приняли участие 155 работодателей и более 7000 дальневосточников. В ходе ярмарок были проведены специальные мастер-классы по составлению резюме, подготовке к собеседованиям, а также консультации по актуальным вопросам трудового права. Каждый второй соискатель оставил свою анкету или резюме, которые пополнили базы данных крупнейших работодателей региона и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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