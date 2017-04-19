В Камчатском крае по факту жесткой посадки вертолёта МИ-8 возбуждено уголовное дело

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки вертолёта МИ-8 на Камчатке принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По информации Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, 19.04.2017 в 10 часов 40 минут (время Камчатское) в районе вулкана Мутновский (Елизовский район Камчатского края) совершил жесткую посадку вертолёт МИ-8, принадлежащий АО АК «Витязь-Аэро».

На борту вертолёта находилось 20 человек, из них 17 – лыжников-туристов и 3 члена экипажа. Трое пассажиров пострадали, погибших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию. Проводится предварительное следствие.