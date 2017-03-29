В рамках госпрограммы сельхозпроизводителям предоставят льготные кредиты

До 2020 года регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 8,4 млрд рублей на развитие сельского хозяйства.

Соответствующие средства предусмотрены в «дальневосточном разделе» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«В рамках госпрограммы внедрены механизмы приоритетного финансирования Дальнего Востока. В результате, например, по таким направлениям как улучшение жилищных условий и комплексное обустройство объектами инфраструктуры на селе финансирование Дальнего Востока в 2017 году по сравнению с прошлым годом увеличено на 163 млн рублей», - прокомментировал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Кроме того, госпрограммой предусматривается субсидирование и льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Вместе с тем, как отметил замминистра, госпрограмма не в полной мере учитывает региональную специфику агропромышленного комплекса Дальнего Востока. Из-за высоких транспортных издержек на поставку ресурсов, необходимости технологических решений для выращивания продукции в неблагоприятном климате, рассредоточенности сельскохозяйственного производства и его очагового характера в северных территориях Дальний Восток критически зависим от импорта овощей и фруктов.

Учитывая все факты, Минвостокразвития России при согласовании госпрограммы обратило внимание Минсельхоза на то, что сегодня нуждаются в уточнении подходы к поддержке дальневосточных регионов при компенсации затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.