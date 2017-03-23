Численность безработных граждан за неделю снизилась на 1,2 %

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 80 регионах.

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов РФ.

Мониторинг базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

По информации пресс-службы Минтруда России, с 5 по 12 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2 % и составила 891 905 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 056 020 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 80 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в городе Севастополе, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Брянской, Тамбовской, Кировской, Астраханской областях, Ставропольском крае.

Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Дагестан. В Архангельской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 12 апреля общая численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 160 012 человек.

По оперативным данным, на 1 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2016 года – 1,4 %).

По состоянию на 12 апреля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 млн единиц.