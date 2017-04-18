Кыштымский проект вошёл в число победителей конкурса «Музейный гид»

Проект «Люди Слюдяной горы» из Кыштыма по решению экспертного совета благотворительного фонда Владимира Потанина вошёл в число победителей конкурса «Музейный гид».

По информации пресс-службы администрации муниципального образования, Кыштым впервые участвовал в конкурсе и в этом году стал единственным уральским участником-победителем.

В 2017 году в конкурсе принимали участие 158 проектов в двух номинациях: «Удивительные музеи России» и «Страна-музей». В каждой из номинаций победу одержали восемь работ.

Кыштымский проект стал одним из победителей в номинации «Страна-музей». Бюджет проекта составит 558,8 тысяч рублей, из них 369,8 тысяч рублей выделяет фонд Владимира Потанина, остальные финансовые средства будут привлечены партнёрами проекта. Это спортивно – туристический центр «Провинция», центр развития туризма Кыштымского городского округа.

Проект подготовлен центром развития туризма совместно с Кыштымским историко-революционным музеем и спортивно-туристическим центром «Провинция».

Это проект музеефикации территории южного склона Слюдяной горы в посёлке Слюдорудник, который расположен вблизи Кыштыма.

История горы с XIX века связана с периодом добычи полезных ископаемых. В последние годы посёлок Слюдорудник получил новый импульс к развитию: к месту штольневых выходов сформировался солидный туристический поток – почти 25 тысяч человек в год. В настоящее время у подножия горы функционирует клуб спортивного ориентирования «Роза ветров», сформировался туристический центр «Провинция» - участник туристического кластера Южного Урала «Синегорье».

Позднее был разработан маршрут по склону Слюдяной горы – экологическая тропа. Но в настоящее время необходимой маркировки тропы, фиксирующей её культурную, историческую и природную ценность, не проведено.

Проект «Люди Слюдяной горы» предполагает маркировку с помощью стендов наследия, оставленного героической эпохой.

Информационные стенды обозначат начало и финиш экскурсионной тропы протяжённостью 1,5 км, ходы в штольни, каменные носы, откуда открывается панорама на живописную горную долину. Также будут опубликованы фото из личных архивов жителей. Проект планируется реализовать к ноябрю 2018 года.

Как считает автор и руководитель проекта Анна Акимова важно то, что проект реализуется с местным сообществом, жители Слюдорудника станут главными героями проекта.