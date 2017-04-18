Власть

Елена Малкова
18 Апреля, 2017 10:32

Уфа отмечена дипломом Правительства РФ

Диплом мэру Уфы Иреку Ялалову вручил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 18 Апреля - DIXINEWS.

В Москве 14 апреля в Совете Федерации во время заседания Совета по местному самоуправлению состоялось обсуждение вопросов благоустройства территорий населенных пунктов.

В заседании Совета по местному самоуправлению принял участие глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Председатель верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко в своем выступлении отметила основные задачи, которые стоят на сегодняшний день перед муниципалитетами, прежде всего - в части создания условий для формирования комфортной городской среды, что напрямую связано с комплексным благоустройством, а также вовлечением в эту работу самих жителей. Стоит отметить, что на это направлен приоритетный федеральный проект, стартовавший в 2017 году. В рамках приоритетного федерального проекта из бюджета РФ уже выделены субсидии 72 регионам на сумму в 20 млрд рублей.

В ходе заседания Совета по местному самоуправлению состоялось награждение по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», организованного Минстроем РФ в 2016 году.

Уфа удостоилась диплома II степени. Столица Республики Башкортостан была отмечена «за хорошую работу, проведенную в 2015 году, по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципального образования». Диплом мэру Уфы Иреку Ялалову вручил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

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