Петербург и Китай развивают сотрудничество в области кадровой работы

Вице-губернатор Александр Говорунов встретился 17 апреля в Смольном с Чжоу Цзуи – руководителем делегации организационного отдела Центрального Комитета Коммунистической партии Китая.

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, в северную столицу с официальным визитом группа китайских специалистов прибыла для изучения системы кадровой работы Смольного.

Александр Говорунов рассказал о формировании кадровых резервов для назначения на должности госслужбы. Особый интерес у зарубежных гостей вызвал Молодежный кадровый резерв. Вице-губернатор сообщил, что в 2016 году из этого кадрового состава было сделано более 150 назначений. «Сегодня мы можем говорить о том, что эти шаги помогли «омолодить» кадровый состав Смольного. В Санкт-Петербурге средний возраст госслужащего – 41 год, а каждый шестой - моложе 30 лет», – сказал вице-губернатор.

По словам Александра Говорунова, в настоящее время интерес к госслужбе со стороны молодежи растет. Вице-губернатор отметил, что в городе созданы максимально прозрачные механизмы привлечения кандидатов на государственную службу Санкт-Петербурга. Разработана концепция позиционирования администрации Санкт-Петербурга как работодателя. В 2016 году заработал Кадровый портал администрации. Портал стал единым "окном" для кандидатов на различные должности: от специалистов до руководителей. С момента открытия портала зафиксировано свыше 2 млн посещений. Ежедневно его посещают более 3,5 тысяч человек.

Чжоу Цзуи со своей стороны поддержал предложение Александра Говорунова на базе Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра проводить курсы повышения квалификации руководителей госуправления КНР. По словам Чжоу Цзуи, главным партнером в реализации этого проекта может стать город-побратим Шанхай.

Вице-губернатор поручил профильным комитетам разработать совместно с китайскими коллегами план мероприятий в области кадровой работы.