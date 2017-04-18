50 млн рублей получат дальневосточные проекты в социальной сфере

В 2017 году лучшие некоммерческие проекты в социальной сфере получат финансирование в рамках программы «В добром крае – добрые дела!», сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

По словам председателя Общественного совета при Минвостокразвития России Сергея Габестро, грантовый фонд составит не менее 50 млн рублей.

«Программа «В добром крае – добрые дела!» сфокусирована на поддержке социальных инициатив в девяти регионах Дальнего Востока. Она позволит отобрать лучшие проекты в сфере образования, общественном секторе, культуры, православной инициативы, искусства и спорта», – прокомментировал Сергей Габестро.

Средства на поддержку проектов будут выделяться на условиях софинансирования за счет грантов, спонсорства, народного финансирования, средств, выделенных фондом «Соработничество» и других источников.

«Грантовый фонд в процессе формирования. На этот год он будет не менее 50 млн рублей. Дополнительно будут привлекаться деньги региональных администраций, в рамках средств заложенных на поддержку НКО, и некоммерческих фондов. Партнерами программы выступят региональные администрации, общественные палаты и институты развития дальневосточных регионов, некоммерческие организации и активисты»,- добавил он.

По мнению организаторов, такая модель поддержки предусматривает понятную для руководителей проекта подачу своих заявок, формирование банка проектов на электронной платформе, их профессиональную экспертизу, финансирование отобранных проектов-победителей. Кроме того, программа подразумевает сопровождение проектов. Оно будет включать в себя очные семинары и вебинары, консультации.