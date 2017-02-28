Получателям «дальневосточных гектаров» рассказали о наиболее эффективных мерах поддержки в Приморье

Всего в Приморском крае сегодня доступны 15 мер государственной поддержки для получателей «дальневосточных гектаров».

Наиболее востребованные из них - поддержка начинающих фермеров, гранты для предпринимателей, льготные кредиты и квоты на заготовку древесины.

Об этом рассказали эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и ведомств, отвечающих за реализацию мер в Приморье, в ходе прошедшего вебинара.

Одной из наиболее популярных мер является программа поддержки фермерских хозяйств. В Приморском крае она реализуется с 2012 года. За это время 147 начинающих фермеров, 36 семейных ферм получили поддержку. Общая сумма составила более 0,5 млрд руб. В 2017 году на эти мероприятия в Крае выделено почти 135 млн рублей. Планируется отобрать порядка 20 начинающих фермеров и 5 фермерских хозяйств. Такие цифры привел сотрудник департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Артем Кобыляцкий. Применительно к «дальневосточному гектару» эксперт отметил рост обращений за поддержкой по программе и рекомендовал, учитывая размер земельных участков, рассматривать будущим предпринимателям такие направления как разведение перепелов или организацию тепличных хозяйств.

Сегодня более 40% от всех заявителей на получение «дальневосточных гектаров» намерены построить жилье. Для них актуальной является мера заготовки древесины гражданами для собственных нужд, например, строительства жилых домов.

В соответствии с Лесным кодексом и Законом Приморского края об использовании лесов в Приморском крае, нормативы заготовки гражданами на цели ИЖС 100 куб м деловой древесины один раз в 25 лет. Об этом рассказала Мария Собянина, представитель департамента лесного хозяйства Приморского края. Сейчас 260 заявлений на строительство жилого дома поставлено в публичную электронную очередь.

В крае действуют институты развития предпринимательства, которые оказывают консультационную и финансовую поддержку начинающим предпринимателям. В частности, работают центр поддержки экспорта, центр поддержки предпринимательства, предлагающие помощь по финансовым, налоговым, юридическим и бухгалтерским вопросам. Подробнее об их работе рассказал Иван Машунин, начальник отдела развития предпринимательства Департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Предприниматели активно пользуются поручительствами при получении коммерческих кредитов, которые предоставляет Гарантийный фонд Приморского края. Кроме того, обратившись в муниципальные администрации, можно получить такие меры поддержки, как гранты начинающим предпринимателям, возмещение процентов по кредитам, возмещение затрат по лизинговым платежам.

«Агентство получает на «горячую линию» вопросы относительно мер поддержки, не только связанным с освоением земельных участков, но и в целом, с переездом и жизнью на Дальнем Востоке. Все меры поддержки собраны в удобном навигаторе на сайте Агентства и структурированы по разделам: жилье и ЖКУ, переезд, работа, социальные меры поддержки и свое дело. Для получателей гектара меры выделены отдельно, они размещены в разделе «Дальневосточный гектар», - отметила руководитель Методологического центра АРЧК ДВ Мария Полякова.

Прошедший вебинар стал вторым подготовленным АРЧК ДВ по теме мер поддержки для получателей «дальневосточных гектаров». В нем приняли участие не только жители Приморского края, но и граждане из Челябинска, Магадана, Тюмени, Тверской области и других регионов России. АРЧК ДВ планирует продолжить знакомство с мерами поддержки, действующими в других субъектах ДФО.

Ознакомиться с вебинаром можно на официальном канале программы «Дальневосточный гектар» на YouTube.