В России заработала горячая линия для инвесторов Дальнего Востока

Горячая линия поддержки дальневосточных инвесторов заработала в России 14 апреля.

Организатор - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Об этом сообщил генеральный директор ведомства Леонид Петухов.

Теперь по телефону 8(800)234-85-09 предприниматели в любое время могут сообщать о проблемах, возникших при реализации инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития России. Горячая линия будет работать круглосуточно и без выходных. Звонок по России бесплатный.

«Мы стремимся к тому, чтобы создать комфортную среду для развития бизнеса на территории всего Дальнего Востока. Поэтому для нас важно получать обратную связь от инвесторов, оперативно решать возникающие вопросы. Важно, что обратиться на горячую линию может любой предприниматель - для этого не обязательно быть резидентом территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток. Наши специалисты ответят на запрос в течении суток. Наиболее острые вопросы будут выноситься на инвестиционный комитет Минвостокразвития России», - подчеркнул Леонид Петухов.

Напомним, ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечал, что в ближайшее время заработает единая автоматизированная система поддержки, разработанная Агентством. Площадка позволит оперативно решать насущные вопросы инвесторов в режиме онлайн, не дожидаясь реакции чиновников или проведения совещаний.

«Этот проект позволит нам исключить разночтения ведомств. Уже сейчас могу сказать, что у меня на компьютере эта программа будет установлена на рабочем столе, и у Юрия Петровича Трутнева она тоже будет установлена. Благодаря этому если вопрос не будет решен на уровне губернатора, то мы оперативно сможем рассмотреть его на министерском уровне и при необходимости довести до вице-премьера или же Президента страны», - заявил Александр Галушка.