Роботы Promobot третьей версии отправились к первым заказчикам

Пермская компания Promobot отправила заказчикам первые серийные образцы нового поколения своих роботов - Promobot v.3.

Среди первых клиентов Музей современной истории России (Москва), Интерактивная научная выставка "Город роботов" (Волгоград) и МБШ Asia (Астана), сообщили в пресс-службе Promobot.

Компания Promobot представила третью версию своего автономного сервисного робота осенью 2016 года. Promobot v.3 стал более подвижным, научился общаться с несколькими людьми одновременно и самостоятельно подбирать релевантные ответы на вопросы, используя технологии нейросетей. Кроме того, вместе с роботом компания выпустила открытую платформу Promobot, которая позволит программистам со всего мира настраивать робота под потребности своего бизнеса.

Руководитель проекта “Город роботов” Иван Матюхин отметил, что роботы модели Promobot пользуются большой популярностью на выставках: “Мы аккумулируем все новинки робототехники, проводим выставки по всей России. У нас уже есть Promobot v.2, который традиционно вызывает интерес у посетителей. Поэтому после выхода третьей версии мы решили приобрести ее одними из первых, чтобы показывать широкой аудитории”.

“Наши роботы разработаны не для того, чтобы создавать wow-эффект. Это в первую очередь инструмент повышения эффективности бизнес-процессов. Для некоторых видов деятельности люди уже не совершенны, а роботы еще не совершенны. На мой взгляд, мы преодолеем этот разрыв в ближайшие годы. Ведь роботы будут становиться все мощнее, а люди уже нет. Мы верим, что роботы — основа бизнеса будущего, который будет базироваться в первую очередь на идеях сверхэффективности”, — отмечает Алексей Южаков, генеральный директор ООО “Промобот”.

Третья модификация Promobot имеет ряд существенных отличий. Так, робот научился более активно двигать корпусом и жестикулировать. У него появился вычислительный блок, позволяющий обрабатывать большие массивы данных. Теперь Promobot может работать одновременно с несколькими людьми, подбирать для каждого индивидуальные реакции и таким образом повышать эффективность коммуникации. Пульт управления роботом переместился в приложение для смартфона, которое к тому же собирает статистику и выдает аналитические отчеты по результатам общения робота с клиентами.

Новое поколение Promobot получило более мощную батарею, которая позволяет роботу заряжаться быстрее и работать стабильнее. Также среди новшеств — контроллер управления и система мгновенной диагностики. Робот оснащён дисплеем, который помогает следить за всеми узлами и определять их состояние, системой позиционирования, позволяющей провожать человека до необходимого места, терминалом оплаты и печатью чеков, благодаря которому робот сможет принимать оплату у клиентов.

Одна из самых важных новинок — обновленная лингвистическая база, основанная на элементах нейросетей. Технология позволяет загружать в базу данных робота произвольный текст, по которому он будет бегло ориентироваться, выбирать и цитировать отдельные блоки текста, адекватные ситуации. Это позволяет сократить время на подготовку и адаптацию робота к определенному виду деятельности до 2-3 часов.

Еще одно нововведение — открытая универсальная платформа Promobot. Теперь любой программист в любой стране мира может запрограммировать робота так, как ему нужно. Promobot V.3 может продавать розы, сапоги, консультировать в банке, оказывать функцию навигации и встречать гостей в лобби отелей и ресторанов.