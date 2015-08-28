Общество

Никита Белов
17 Апреля, 2017 07:27

Путешествовать по России стаёт безопаснее для здоровья

Медицинская помощь.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 17 Апреля - DIXINEWS.

В последние годы Россия становится все более популярным туристическим направлением среди иностранцев.

Немалый вклад в это вносит и система здравоохранения. Любой путешественник, отправляясь в другую страну, хочет быть уверенным, что его здоровью ничего не угрожает, и он сможет получить качественную и профессиональную медицинскую помощь, если таковая потребуется. И наша страна готова предоставить гостям весь спектр медицинских услуг.

Согласно рейтингу The Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR), составляемому экспертами Всемирного экономического форума, наша страна заняла пятое место из 136 стран мира в категории «Health and Hygiene» (Здоровье и гигиена). По оценкам экспертов форума, Российская Федерация сегодня обеспечивает высокое качество оказания медицинской помощи туристам. Отметим, что присвоенный нашей стране в данной категории балл выше, чем средний для стран Западной Европы.

Несмотря на то, что данный рейтинг составляется для обычных туристов, путешествующих с целью отдыха и знакомства с другими культурами, Россия продолжает укреплять свои позиции как направление и медицинского туризма.

Как сообщила на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина Министр Вероника Скворцова: «Высокое качество услуг и комфортные цены привлекли в российские клиники пациентов более чем из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. За 2 года их число увеличилось на 87%».

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