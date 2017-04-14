Досрочный период ЕГЭ-2017 прошел без сбоев

Досрочный период единого государственного экзамена 2017 года прошёл без сбоев в спокойном режиме, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, подводя итоги досрочных экзаменов в ходе Московского международного салона образования (ММСО).

«Досрочный период ЕГЭ в этом году прошел спокойно, без сбоев. Серьезных нарушений и утечек экзаменационных материалов нет», – сказал Сергей Кравцов.

Досрочный период ЕГЭ проходил с 23 марта по 14 апреля. Экзамены сдавали около 26,5 тысяч участников, это примерно на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. В основном работу писали выпускники прошлых лет, пожелавшие улучшить свой результат по тому или иному предмету.

Экзамены досрочного периода сдавали во всех субъектах РФ, кроме Чукотского автономного округа. Для их проведения было задействовано 275 ППЭ.

Во всех пунктах досрочной волны велось видеонаблюдение в режиме онлайн, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов участников в аудиториях. В мониторинге хода проведения экзаменов принимали участие сотрудники Рособрнадзора, подведомственных ему учреждений, около 1 тысячи студентов региональных вузов, ставших общественными наблюдателями, и более 300 онлайн-наблюдателей.

Самыми популярными у сдающих ЕГЭ в досрочный период были обязательные предметы, русский язык и математика, а также обществознание. Более 20% участников выбрали историю, экзамены по физике и биологии – свыше 16% участников досрочного периода, химию – 11%.

Сергей Кравцов сообщил, что в текущем году уменьшилось число участников досрочного периода ЕГЭ, которым не удалось преодолеть минимальный порог баллов. По его словам, сейчас продолжается анализ меток, сделанных на экзаменах онлайн-наблюдателями. По итогам анализа будет уточнено общее число нарушителей порядка проведения ЕГЭ на досрочном этапе.