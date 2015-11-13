Россия и Китай поддержали инициативу создания совместных Фондов будущих поколений

12 апреля 2017 года состоялось четвертое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова и вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гаоли.

В рамках заседания МПК поддержана инициатива российского Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), Metropoly Holdings и Sinohigh Investment (КНР) о создании дальневосточных Фондов будущих поколений.

Два совместных фонда будут созданы: а) для инвестиций в горнодобывающую и металлургическую отрасли; б) для финансирования инфраструктурных и девелоперских проектов в России, сообщили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока.

Фонды создаются в рамках глобального проекта «Один пояс – один путь», целью которых является развитие экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Целевой объем каждого фонда – до 10 млрд долл. США, включая до 1 млрд долл. США в каждый на первом этапе.

Ведущие китайские государственные горнодобывающие и инфраструктурные компании, включая China National Gold Group и China State Construction Engineering Corporation, приглашены к участию в Фондах.