Экономика

Елена Малкова
13 Апреля, 2017 20:03

Россия и Китай поддержали инициативу создания совместных Фондов будущих поколений

Источник фото: dixinews.ru
Россия, Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.

12 апреля 2017 года состоялось четвертое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова и вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гаоли.

В рамках заседания МПК поддержана инициатива российского Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), Metropoly Holdings и Sinohigh Investment (КНР) о создании дальневосточных Фондов будущих поколений.

Два совместных фонда будут созданы: а) для инвестиций в горнодобывающую и металлургическую отрасли; б) для финансирования инфраструктурных и девелоперских проектов в России, сообщили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока.

Фонды создаются в рамках глобального проекта «Один пояс – один путь», целью которых является развитие экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Целевой объем каждого фонда – до 10 млрд долл. США, включая до 1 млрд долл. США в каждый на первом этапе.

Ведущие китайские государственные горнодобывающие и инфраструктурные компании, включая China National Gold Group и China State Construction Engineering Corporation, приглашены к участию в Фондах.

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