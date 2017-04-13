Общество

Алексей Мирный
13 Апреля, 2017 12:49

В московских поликлиниках улучшат помощь пожилым пациентам

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник фото: adm-mosrentgen.ru
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.

13 апреля Мэр Москвы Сергей Собянин посетил городскую поликлинику № 175, где обсудил с врачами и пациентами результаты реализации пилотного проекта по улучшению медицинской помощи пожилым пациентам с несколькими хроническими заболеваниями.

«Продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет. Сегодня в нашем городе проживает около 3 млн. пенсионеров», - отметил мэр.

«Разумеется, в наибольшем внимании нуждаются пожилые люди с "букетом" хронических заболеваний. Поэтому в 2015-2016 гг. в поликлинике №175 и ряде других амбулаторных учреждений мы реализовали пилотный проект улучшения помощи таким пациентам. За пожилыми людьми были закреплены личные врачи-терапевты. Для них был составлен индивидуальный план лечения, а главное - пожилые люди могут теперь звонить по телефону своим врачам и медсестрам и оперативно получать рекомендации по лечению в случае ухудшения самочувствия.

Результаты - очень хорошие. Большинство пожилых людей, участвующих в пилотным проекте, почувствовали себя намного лучше. Спасибо врачам поликлиники № 175 за то, что они проделали большую и очень нужную москвичам работу. В течение 2017 года ваш опыт улучшения медицинской помощи пожилым пациентам будет распространен на все поликлиники Москвы», – отметил Сергей Собянин.

Напомним, в течение 2015-2016 гг. пилотный проект по ведению таких пациентов был реализован в 8 городских поликлиниках Москвы: №175, №191, №64, №218, №170, №45, №46 и консультативно-диагностическом центре №2.

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