Происшествия

Алексей Мирный
13 Апреля, 2017 12:34

Главный герой фильма «Обитаемый остров» выпал из окна в Москве

Василий Степанов - актер фильма «Обитаемый остров».
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.

Василий Степанов - актер фильма «Обитаемый остров» сегодня упал из окна своей квартиры в Москве.

О происшествии сообщили в издании Вести, сославшись на источники в медицинских кругах столицы.

Степанов, которому исполнился 31 год, проживает на Давыдковской улице, где и выпал из окна. По словам городских медиков, он получил множественные переломы конечностей. Как сообщает источник ТАСС, молодой человек, не в первый раз решает покончить с жизнью. Пресс-служба ГУМВД по Москве и области подтвердила факт падения с высоты человека. Также в управлении сообщили, что в данный момент по факту происшествия проводится проверка.

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