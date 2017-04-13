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Алексей Мирный
13 Апреля, 2017 12:34
Главный герой фильма «Обитаемый остров» выпал из окна в Москве
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.
Василий Степанов - актер фильма «Обитаемый остров» сегодня упал из окна своей квартиры в Москве.
О происшествии сообщили в издании Вести, сославшись на источники в медицинских кругах столицы.
Степанов, которому исполнился 31 год, проживает на Давыдковской улице, где и выпал из окна. По словам городских медиков, он получил множественные переломы конечностей. Как сообщает источник ТАСС, молодой человек, не в первый раз решает покончить с жизнью. Пресс-служба ГУМВД по Москве и области подтвердила факт падения с высоты человека. Также в управлении сообщили, что в данный момент по факту происшествия проводится проверка.
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