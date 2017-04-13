В Московской автоинспекции рассказали о принципе установки знаков парковки

Знаки обозначающие парковку в Москве расставляют не для запрета, а для того чтобы упорядочить этот процесса.

Об этом заявил сегодня Александр Ходаков - первый замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Эти знаки призваны не огульно запретить, а упорядочить парковку. Обеспечить продвижение общественного транспорта и свободный проход пешеходов. Представьте себе школу возле проезжей части. Главный вход перекрыт машинами. Жители присылают массу жалоб, и нам приходится ставить там знаки. То же касается поликлиник, больниц и детских садов. Проход к ним, без всяких сомнений, должен быть свободным», - отметил Ходаков.