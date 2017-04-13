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Алексей Мирный
13 Апреля, 2017 11:48

В Москве прошла репетиция парада трамваев

Парад трамваев.
Источник фото: ugorizont.ru
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.

В ночь на 13 апреля в Москве прошла Генеральная репетиция парада трамваев.

Ежегодный парад состоится 15 апреля, он проходит уже 4-й раз подряд. В этом году будут отмечать 118­летие со дня запуска первого трамвая в Москве.

«7 апреля 1899 года первый электрический трамвай вышел на линию в Москве. Линия проходила от Петровского парка до Савеловского вокзала. Эта дата - начало регулярного трамвайного движения в городе Москве… Колонна из 15 вагонов пройдет по маршруту от Шаболовки до Чистых прудов. Во главе парада будет конка, запряженная лошадьми, в конце – колоны "Витязь-М". Поезд появился в Москве совсем недавно», – рассказал генеральный директор ГУП Мосгортранс Евгений Михайлов.

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