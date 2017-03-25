Стартовал прием заявок от НКО на вступление в Общественную палату РФ

Заявки от представителей некоммерческих организаций, которые желают направить представителей в обновлённый состав ОП РФ, будут приниматься по 14 различным направлениям деятельности.

Данные направления выбраны на заседании Рабочей группы, которое прошло 12 апреля. Всего сюда отберут 43 организации.

«По 13 направлениям будет избрано по 3 члена ОП РФ, по одному направлению «Общественный контроль: противодействие коррупции, контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, общественная экспертиза нормативных правовых актов, общественный контроль в социально-экономических сферах» квота составит 4 человека. Таким образом, всего в новый состав Общественной палаты РФ будет избрано 43 члена от некоммерческих организаций», - рассказывают в Общественной палате.

Заявки будут приниматься до 12 мая, то есть в течение 30 дней.