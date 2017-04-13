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Елена Малкова
13 Апреля, 2017 10:49
В Омской области подготовлен проект антикоррупционного закона
Омск, 13 Апреля - DIXINEWS.
12 апреля в ходе заседания Комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Омской области был рассмотрен законопроект «О противодействии коррупции в Омской области».
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект закона внесен в законодательный (представительный) орган государственной власти региона губернатором Виктором Назаровым.
Проект закона подготовлен в целях совершенствования правовой основы противодействия коррупции и направлен на регулирование отношений, связанных с проведением в регионе государственной политики в области противодействия коррупции.
Депутатами единогласно принято решение рекомендовать региональному парламенту принять проект закона к рассмотрению.
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