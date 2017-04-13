В Омской области подготовлен проект антикоррупционного закона

12 апреля в ходе заседания Комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Омской области был рассмотрен законопроект «О противодействии коррупции в Омской области».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект закона внесен в законодательный (представительный) орган государственной власти региона губернатором Виктором Назаровым.

Проект закона подготовлен в целях совершенствования правовой основы противодействия коррупции и направлен на регулирование отношений, связанных с проведением в регионе государственной политики в области противодействия коррупции.

Депутатами единогласно принято решение рекомендовать региональному парламенту принять проект закона к рассмотрению.