Политика

Елена Малкова
13 Апреля, 2017 10:49

В Омской области подготовлен проект антикоррупционного закона

Проект антикоррупционного закона Омской области рекомендован к рассмотрению Законодательным Собранием.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 13 Апреля - DIXINEWS.

12 апреля в ходе заседания Комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Омской области был рассмотрен законопроект «О противодействии коррупции в Омской области».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект закона внесен в законодательный (представительный) орган государственной власти региона губернатором Виктором Назаровым.

Проект закона подготовлен в целях совершенствования правовой основы противодействия коррупции и направлен на регулирование отношений, связанных с проведением в регионе государственной политики в области противодействия коррупции.

Депутатами единогласно принято решение рекомендовать региональному парламенту принять проект закона к рассмотрению.

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