Общество

Елена Малкова
13 Апреля, 2017 09:56

Российские учителя рассказали, как подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ

Источник фото: dixinews.ru
Россия, Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.

Видеоролик, в котором российские учителя советуют школьникам как лучше подготовиться к ЕГЭ, подготовлен Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с министерствами образования регионов.

В чем секрет успешной сдачи ЕГЭ, какие приемы подготовки можно использовать и чем лучше полакомиться перед экзаменом – полезные и креативные советы от педагогов теперь можно увидеть в одном сюжете.

В записи видеообращения к выпускникам приняли участие преподаватели из всех федеральных округов страны, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Напутствия, не вошедшие в финальную версию, будут размещены в социальных сетях Рособрнадзора и региональных органов управления образованием.

Доступно, не скучно, из первых уст – новое видео продолжает серию динамичных и понятных форматов коммуникации ведомства со школьниками.

Также учащиеся могут ознакомиться с видео-консультациями по предметам ЕГЭ, различными организационными и процедурными аспектами, рассчитанными на участников экзамена, учителей, организаторов и родителей. Советы от выпускников прошлых лет можно получить, просмотрев ролики с видео консультациями от стобалльников, а герои сюжетов «Участники ЕГЭ об экзамене», «Родители о ЕГЭ» подбодрят на успешную сдачу.

Тем, кто хочет получить информацию не только о ЕГЭ, но и о других оценочных процедурах – поможет интерактивное приложение Выборбудущего.рф. Вместе с героем приложения мальчиком Алексеем школьники, выпускники, а также их родители смогут в игровой форме познакомиться с наиболее важными процедурами оценки знаний в школе, а также поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ.

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