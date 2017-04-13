Спорт

Елена Малкова
13 Апреля, 2017 09:04

Новосибирцы приняли участие в акции «Волонтерский космический забег»

Новосибирцы приняли участие во Всероссийской акции «Космический забег».
Источник фото: nso.ru
Новосибирск, 13 Апреля - DIXINEWS.

Жители Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Волонтерский космический забег», посвященной Дню космонавтики.

Массовый забег состоялся 12 апреля. В нем приняли участие представители добровольческих движений, лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и молодежных спортивных объединений, гражданские активисты и спортсмены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники спортивной акции преодолели дистанцию в 1 957 метров – эта цифра символизирует год запуска первого искусственного спутника Земли.

С приветственным словом от имени Губернатора Новосибирской области к участникам акции обратился министр региональной политики Игорь Яковлев.

Для справки
Всероссийская акция "Волонтерский космический забег", посвящена 60-летию начала космической эры человечества. Акция проводится с целью развития волонтёрской деятельности как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания.

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