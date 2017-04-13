|
Елена Малкова
13 Апреля, 2017 09:04
Новосибирцы приняли участие в акции «Волонтерский космический забег»
Новосибирск, 13 Апреля - DIXINEWS.
Жители Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Волонтерский космический забег», посвященной Дню космонавтики.
Массовый забег состоялся 12 апреля. В нем приняли участие представители добровольческих движений, лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и молодежных спортивных объединений, гражданские активисты и спортсмены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Участники спортивной акции преодолели дистанцию в 1 957 метров – эта цифра символизирует год запуска первого искусственного спутника Земли.
С приветственным словом от имени Губернатора Новосибирской области к участникам акции обратился министр региональной политики Игорь Яковлев.
Для справки
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия