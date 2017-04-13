На Камчатке командира вертолета, допустившему крушение воздушного судна вынесли приговор

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора в отношении командира вертолета Ми-8Т.

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, 16 декабря 2015 года в Соболевском районе Камчатского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиационной компании ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО», с находящимися на борту 22 пассажирами и 3 членами экипажа.

Следователями ДВСУТ СК России и судом установлено, что командир воздушного судна, осуществлявший активное пилотирование, нарушил при взлете с посадочной площадки правила безопасности движения и эксплуатации вертолета, допустив его попадание в условия снежного вихря и потерю пространственной ориентировки. После этого обвиняемый не вывел вертолет из снежного вихря, продолжил взлет при отсутствии видимости наземных ориентиров, не обеспечив контроль за пространственным положением воздушного судна, в результате чего произошло его падение и столкновение с поверхностью земли.

В результате падения вертолета погиб один человек, двоим причинен тяжкий вред здоровью, остальные пассажиры получили телесные повреждения.

Уголовное дело было рассмотрено в суде с камчатским транспортным прокурором. Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.