В Перми стало больше вакансий для юристов

Сайт по поиску работы Зарплата.ру проанализировал ситуацию на рынке труда в Перми за 1 квартал 2017 года и выяснил, как изменилась ситуация по сравнению с 4 кварталом прошлого года.

Стали известны сферы, в которых рост числа вакансий составил более 10%, сообщили в пресс-службе сайта Зарплата.ру.

На 13% выросло число предложений в сфере юриспруденции. Также стало больше вакансий для государственных служащих (13%), продавцов в сфере оптовой торговли (13%) и молодежи (5%). Сократилось количество предложений для топ-менеджеров (на 36%), работников в сфере страхования (на 57%), а также в сфере красоты и спорта (59%).

По итогам периода сохранили свои позиции по количеству вакансий такие рубрики, как «Персонал офиса» и «Строительство, недвижимость».

Среднее вознаграждение, предлагаемое пермскими работодателями на Зарплата.ру в первом квартале текущего года, составляет 26,5 тыс. руб. Это на 2,1 тыс. руб. меньше, чем зарабатывали горожане в аналогичном периоде прошлого года.

Рост зарплаты зафиксирован у рекламистов и маркетологов (с 23 тыс.руб. до 30 тыс.руб.), у преподавателей (с 14 тыс.руб. до 18 тыс.руб.), и юристов (с 31 тыс.руб. до 36 тыс.руб.). Сократилось вознаграждение у работников промышленности (с 34 тыс.руб. до 26 тыс.руб.) и работников отрасли телекоммуникация и связи (с 32 тыс.руб. до 27 тыс.руб.). Изменения зарплат в других сферах составили не более 5%.