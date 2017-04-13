Власть

Елена Малкова
13 Апреля, 2017 07:14

Игорь Цветков посетил с рабочим визитом Косинский район

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю совершил рабочую поездку в Косинский муниципальный район.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 13 Апреля - DIXINEWS.

11 апреля главный федеральный инспектор по Пермскому краю совершил рабочую поездку в Косинский муниципальный район.

В ходе визита Игорь Цветков оценил качество оказания медицинских услуг в центральной районной больнице и провел рабочую встречу по вопросу доступности и качества медицинских услуг, сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю.

Главврач ЦРБ Иван Катаев сообщил, что в настоящее время у больницы кредиторская задолженность составляет более 10 млн. руб. «До конца текущего года задолженность сократится в 2 раза, для этого разработан комплекс мер по реструктуризации задолженности», - отметил главврач.

Не остались без внимания ГФИ и проблемы поселений, в которых проживает малое количество людей.

В поселке Порошево назрела необходимость строительства школы, так как старое здание не отвечает всем необходимым требованиям. По словам директора, проект школы уже разработан. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в Правительстве края.

В поселке Солым Игорь Цветков посетил школу, в которой обучаются два ученика. В этом году школу закрывают из-за больших затрат на её содержание. К сожалению, перед строительством не проводилось аналитической работы по последующему укомплектованию школы. «Важно, чтобы здание сохранилось, перепрофилировалось и в дальнейшем активно использовалось», - подытожил встречу с местными жителями Игорь Цветков.

Главный федеральный инспектор не обошел вниманием фельдшерско-акушерские пункты и аптеки, расположенные на территории муниципального района. Ситуация с ценами на лекарственные препараты в различных аптеках Косинского района аналогична другим районах Коми-Пермяцкого округа. По итогам поездки Игорь Цветков поблагодарил руководителей районных и поселковых образований за их ежедневный труд на благо жителей Пермского края.

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