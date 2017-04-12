Промышленность

Алексей Мирный
13 Апреля, 2017 06:41

Птицефабрика «Чайковская» традиционно освятила всё яйцо накануне Светлой Пасхи

Cвященник Иоанн - помощник благочинного храма Чайковского округа, в сортировочном цехе проводит таинство освящения.
Автор фото: Никита Белых
Источник фото: dixinews.ru
Чайковский, 13 Апреля - DIXINEWS.

Вот уже более десяти лет эта добрая традиция сохраняется в ЗАО Птицефабрика «Чайковская».

Из года в год перед праздником Светлой Пасхи, здесь освещают всю продукцию яиц, поступающую в розничную продажу.

За две недели до праздника, каждое утро священник Иоанн - помощник благочинного храма Чайковского округа, прямо в сортировочном цехе проводит таинство освящения. Он отмечает, что яйцо - это символ жизни. Сам праздник Пасхи завершает Великий пост и праздничную пищу необходимо вкусить достойно, для этого еду освящают.

«Не случайно яйцо в этот праздник занимает на столе особое место, ведь оно символизирует жизнь. И очень радостно и светло, что на Чайковской птицефабрике много лет, уже традиционно, проводят освящение яиц, соблюдают эту благочестивую традицию», - говорит отец Иоанн.

Как рассказывает заместитель директора ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Владимир Бельков, такая традиция здесь появилась не случайно, предприятие намерено сохранять православные традиции и оказать услугу покупателям, которые сами не могут по той или иной причине пойти в церковь и освятить продукты по православной традиции на праздничной службе.

«В канун праздника, примерно за две недели, всё яйцо поступающее в продажу освящается. Наше освящённое яйцо пользуется огромным спросом, как у чайковских покупателей, так и у жителей других городов Прикамья, Удмуртской и Башкирской республик, Свердловской области, других регионов. Наша птицефабрика - единственная, которая освящает свою продукцию. И эта традиция ещё долгое время будет жить на птицефабрике», - отметил Владимир Петрович. Также он пригласил покупателей в фирменные магазины фабрики и поздравил всех верующих с праздником Светлой Пасхи.

Освящённые продукты имеют специальную пометку «ХВ», они уже начали поступать на прилавки магазинов. Также здесь продаются украшенные яйца в термонаклейках. Данная продукция будет в продаже вплоть до окончания Пасхальных праздников.

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Птицефабрика «Чайковская» традиционно освятила всё яйцо накануне Светлой Пасхи
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