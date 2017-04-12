В 2016 году Главгосэкспертиза России выявила аварийно-опасные решения более чем по 900 объектам

Такое заявление сделал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где он представил отчет о работе Главгосэкспертизы России, а также системы экспертизы в 2016 году.

«Наша основная цель – недопущение ошибок при строительстве объектов капитального строительства», - подчеркнул Игорь Манылов, - Основной задачей Главгосэкспертизы России является предотвращение аварий техногенного характера, которые могут повлечь за собой гибель тысяч людей».

В 2016 году Главгосэкспертиза России создала резервный фонд, который фактически обеспечит покрытие рисков аварийных ситуаций, возникших в результате реализации опасных решений – если они были заложены проектировщиками в проектной документации и не выявлены экспертами в ходе проведения государственной экспертизы. В 2016 году резервный фонд Главгосэкспертизы России составил 3,2 млрд рублей, сообщил Игорь Манылов.

«Главгосэкспертиза России проводит жесткий мониторинг аварийно-опасных решений», - заметил руководитель Главгосэкспертизы. – «Мы вынуждены особо отметить, что его данные неутешительны, поскольку каждый пятый проект, представляемый на государственную экспертизу, содержит ошибки проектирования».

В частности, ежегодно эксперты Главгосэкспертизы выявляют тысячи ошибок, которые в случае их реализации могли бы привести к необратимым последствиям, сотням аварий с тяжелыми и катастрофическими последствиями. Например, только в 2016 году технические решения, которые могли привести к риску возникновения аварийных ситуаций, выявлены по 908 объектам, а это более чем 20% от общего количества заявлений, сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Работа экспертов Главгосэкспертизы России обеспечивает не только безопасность возводимых объектов капитального строительства, но и направлена на достижение оптимальности использования бюджетных средств. Заявленная сметная стоимость объектов капитального строительства составила 3 трлн. 715 млрд. рублей. По итогам проверок достоверности ее определения, проведенных организациями государственной экспертизы, экономия прямых затрат на строительство составила порядка 534 миллиардов рублей. При этом Главгосэкспертизой России обеспечено более 55 % достигнутой экономии, а именно 295, 7 млрд. рублей, заявил Игорь Манылов.

В 2017 году Главгосэкспертиза России продолжит работу над новыми задачами. В частности, к концу года будет создан Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. С 1 января 2018 года начнется его заполнение: с этого момента сведения обо всех заключениях, выданных всеми экспертными организациями, будут вноситься в реестр.

За год экспертные организации выпускают 79 280 заключений, обратил внимание присутствующих Игорь Манылов: «Это означает, что с созданием реестра, по мере того, как он будет заполняться, мы будем получать почти 80 000 кейсов для изучения». Таким образом реестр позволит повысить качество проектирования – он предполагает активное использование апробированных решений проектов, признанных экономически эффективными, качество экспертизы – реестр позволяет ввести новую модель контроля деятельности экспертизы со стороны Минстроя России и общества, а также качество строительства – потому что благодаря информации, содержащейся в нем, легко будет установить соответствие проекта документации, прошедшей экспертизу. «Мы ожидаем, что эффект от этой работы будет уже в ближайшие два-три года, и он будет колоссальный, потому что эти системы дают нам огромную базу знаний, которую мы сможем анализировать и обрабатывать», - отметил Игорь Манылов.

Кроме того, к осени будет завершено создание федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве. По словам Игоря Манылова, это уникальный проект не только по своим масштабам, но и по срокам его выполнения. «Несмотря на довольно сжатые сроки, мы выполним эту задачу, Главгосэкспертиза располагает всеми возможностями для ее успешной реализации», - сказал начальник Главгосэкспертизы России. – «После этого начнется наполнение системы ».

Завершая свое выступление, начальник Главгосэкспертизы России заметил, что оказание электронных услуг, создание Единого государственного реестра экспертных заключений и федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, реформирование института экспертизы, вся работа, которая проводится сейчас в Главгосэкспертизе России и экспертном сообществе, выступают предтечей перехода в новую информационную реальность, в том числе к внедрению технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.

«Мы продолжим курс на реформирование института экспертизы, потому что он должен стать не просто барьером и фильтром для ошибочных и аварийно-опасных решений, но и формировать необходимые условия для существенного изменения подходов к реализации новых проектов строительства, значительно облегчив их проектирование, оценку затрат, и повысить экономическую эффективность капитальных вложений в целом», - резюмировал Игорь Манылов.