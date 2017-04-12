Культура

Елена Малкова
12 Апреля, 2017 16:59

В Казани состоится VII Международный конкурс чтецов имени Г.Тукая

В Казани пройдет VII Международный конкурс чтецов имени Г.Тукая.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 12 Апреля - DIXINEWS.

В Казани с 17 по 19 апреля состоятся финальные туры VII Международного конкурса чтецов имени Г.Тукая, посвященного 110-летию татарского театра.

По сообщению пресс-службы администрации Казани, гала-концерт состоится 21 апреля на сцене Дома актера им.М.Салимжанова.

В этом году на участие в конкурсе поступило более 200 заявок из Республики Татарстан и других регионов России. В Казань приедут чтецы из Китая, Индонезии, Турции, Таджикистана и других стран мира.

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