Лукашенко подписал Таможенный кодекс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наконец подписал документ Таможенного кодекса ЕАЭС.

Об этом сообщает Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь белорусского лидера.

«Могу подтвердить, что глава государства подписал пакет документов, включая новый Таможенный кодекс», -цитирует РИА Новости Эйсмонта. Лукашенко ещё декабре 2016 года одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, но подписал его только сегодня.