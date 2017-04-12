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Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 15:32
Лукашенко подписал Таможенный кодекс
За рубежом, 12 Апреля - DIXINEWS.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наконец подписал документ Таможенного кодекса ЕАЭС.
Об этом сообщает Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь белорусского лидера.
«Могу подтвердить, что глава государства подписал пакет документов, включая новый Таможенный кодекс», -цитирует РИА Новости Эйсмонта. Лукашенко ещё декабре 2016 года одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, но подписал его только сегодня.
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