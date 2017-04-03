Происшествия

Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 15:20

Число жертв теракта в Питере выросло до 15 человек

Ликвидация последствий теракта в питерском метро.
Источник фото: ria.ru
Санкт-Петербург, 12 Апреля - DIXINEWS.

Один из получивших тяжёлые ранения при взрыве в метро Санкт-Петербурга умер в больнице в ночь на среду, сообщила Анна Митянина - вице-губернатор города.

«Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших», - написала она в Twitter.

Таким образом, количество жертв при теракте составляет уже 15, включая самого террориста-смертника.

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