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Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 15:20
Число жертв теракта в Питере выросло до 15 человек
Санкт-Петербург, 12 Апреля - DIXINEWS.
Один из получивших тяжёлые ранения при взрыве в метро Санкт-Петербурга умер в больнице в ночь на среду, сообщила Анна Митянина - вице-губернатор города.
«Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших», - написала она в Twitter.
Таким образом, количество жертв при теракте составляет уже 15, включая самого террориста-смертника.
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