Число жертв теракта в Питере выросло до 15 человек

Один из получивших тяжёлые ранения при взрыве в метро Санкт-Петербурга умер в больнице в ночь на среду, сообщила Анна Митянина - вице-губернатор города.

«Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших», - написала она в Twitter.

Таким образом, количество жертв при теракте составляет уже 15, включая самого террориста-смертника.