Линейка типовых бизнес-планов для получателей «дальневосточных гектаров» будет расширена

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разрабатывает новые бизнес-планы для получателей «дальневосточных гектаров» по запросу граждан.

Об этом сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в интервью радиостанции «Комсомольской правды», рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

По его словам, бизнес-планы разрабатываются совместно с предпринимателями, осуществляющими бизнес именно в условиях дальневосточных регионов. Так, например, бизнес проект по выращиванию клубники в грунте подготовлен с представителями Хабаровского края, которые действительно ведут такой бизнес в регионе.

«У нас есть наставники, которые готовы делиться опытом – это те предприниматели, которые уже состоялись, они готовы поделиться своими знаниями. И все наши бизнес-планы не требуют больших ресурсов, значительных. Как правило, это в среднем 3,5-6 миллионов рублей. То есть, доступно группе граждан», - отметил Валентин Тимаков, уточнив, что самым недорогим проектом стало пчеловодство. Вложив 380 тысяч рублей, можно приобрести несколько ульев и начать работу. Первый такой проект осуществлен в Архаринском районе Амурской области, где пчеловоды, которые получили свои земельные участки еще прошлым летом, на первом этапе реализации программы «Дальневосточный гектар», уже получили первый сбор на гектаре.

Как отметил глава АРЧК ДВ, в Агентство обращались получатели «дальневосточных гектаров» с просьбой сделать бизнес-план по строительству лесопилки, организации мини-гостиницы, охотоведческого хозяйства. Сейчас на портале НаДальнийВосток.РФ и на сайте Агентства 32 бизнес-плана.

«Идет разработка новых, например, завершается работа над бизнес-проектом по выращиванию дикоросов. Дальний Восток богат дикорастущими растениями, грибами, ягодами и лекарственными растениями, которые можно упаковывать и продавать жителям всей страны», - сказал Валентин Тимаков.

По словам главы АРЧК ДВ, такие бизнес-планы пользуются популярностью у получателей земли. На сайте Агентства зафиксировано около 20 тысяч скачиваний таких бизнес-проектов.

«С нашими бизнес-планами граждане ходят в банки и получают кредиты», - рассказал Валентин Тимаков.

Он добавил, что для того, чтобы россияне могли предложить свои варианты освоения земли на Дальнем Востоке, в 2016 году запущен конкурс идей по освоению «дальневосточного гектара».

По словам Валентина Тимакова, уже поступило больше 100 заявок, а победители конкурса смогут принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, встретиться и с руководителями регионов, и с крупными предпринимателями, и с банками, там им может быть оказана, в том числе, поддержка по продвижению их проекта.

Напомним, прием заявок на всероссийский конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. Инициатором всероссийского конкурса выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке Минвостокразвития России и Общественного совета Минвостокразвития России. Победители конкурса идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу http://hcfe.ru/contest/. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.